Coronavirus, l'ospedale di Perugia cerca specialisti: avviso aperto anche ai medici in pensione

Medici per fronteggiare l'emergenza coronavirus, anche quelli in pensione. L'azienda ospedaliera di Perugia, per conto di tutte le aziende sanitarie dell'Umbria, cerca personale per affrontare una "situazione di emergenza", con "circostanze straordinarie". Dalle Malattie Infettive alla Cardiologia, dalla Pediatria a Malattie dell'apparato respiratorio.

Il commissario straordinario Onnis ha firmato una delibera - la numero 469 del 10 marzo - per un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per incarichi libero professionali nelle aziende sanitarie. "Si ritiene utile - si legge - pubblicare un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse al conferimento di incarichi professionali da parte di specialisti nelle discipline maggiormente impegnate nell'attuale situazione di emergenza e, in considerazione delle straordinarie circostanze connesse all'epidemia in corso, si ritiene di estendere eccezionalmente la possibilità di partecipare alla manifestazione d'interesse anche al personale collocato in quiescenza".