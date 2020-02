Coronavirus, ottanta umbri in 'isolamento fiduciario' a casa

Doveva essere una piacevole esperienza sportiva tra giovani, e invece una società ternana sta facendo i conti con i protocolli legati al coronavirus. Nè i bambini né i famigliari possono uscire di casa. I giovani calciatori dovevano disputare delle amichevoli nella zona di Bergamo, poi saltate in virtù delle decisioni straordinarie adottate – anche in tutta la regione Lombardia - in questa fase. Le formazioni sono rientrate ieri in Umbria insieme alle famiglie e per loro scattate le procedure dell'isolamento fiduciario.