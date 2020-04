Guida senza patente, fugge dai carabinieri ma viene inseguito e bloccato: maxi multa

Ha provato a sfuggire ai controlli dei carabinieri. Accelerando invece di fermarsi all'alt dei militari, impegnati nel monitoraggio del territorio di Bastia per il rispetto delle restrizioni anti contagio. Ma poco dopo, in via Los Angeles, è stato bloccato.

Scappava perché guidava senza patente, senza assicurazione. A bordo dell'auto c'era la moglie e non avevano una ragione valida per circolare in deroga alle limitazioni istituite dal Governo. L'uomo, nigeriano residente da anni ad Assisi, era stato già segnalato più volte perché guidava senza patetente. Una nuova denuncia si somma alle precedenti. Denunciata anche la moglie. Macchina sequestrata e un verbale da circa 2mila euro.