Coronavirus, giovane infermiera nursina impegnata nell'ospedale Covid di Voghera

Un’altra infermiera nursina presta servizio nel nord Italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid19.

Federica Di Giovambattista, è in servizio da circa 2 settimane presso l'ospedale Covid di Voghera, rispondendo alla chiamata di richiesta personale della USL di Pavia.

"Appena appresa la notizia ho chiamato la famiglia Di Giovambattista per congratularmi personalmente e a nome della città - ha detto il sindaco Nicola Alemanno - Siamo veramente fieri dei nostri giovani. Svolgere una delle prime esperienze in una situazione complessa, come fronteggiare l'emergenza Covid è per Federica sicuramente stimolante e il suo gesto di mettersi subito al servizio del prossimo, ci rende particolarmente orgogliosi. In bocca al lupo di cuore Federica" ha detto concluso il primo cittadino.