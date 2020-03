Coronavirus, il sindaco di Bastia Umbra: "Un caso positivo, familiari in isolamento"

Coronavirus, un caso positivo a Bastia Umbra. Come spiega il sindaco Paola Lungarotti in una nota ufficiale "In data odierna ho ricevuto comunicazione dall’ autorità sanitaria che è ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia un paziente affetto da patologia respiratoria da Coronavirus residente nel Comune di Bastia Umbra. Sono stati sottoposti a tampone oro - faringeo i contatti stretti familiari che sono al momento asintomatici in isolamento cautelativo".

E ancora: "Al fine di agire tempestivamente e secondo la normativa indicate, ho disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale, il massimo organo di protezione civile, in collaborazione con tutti gli enti preposti. Pertanto invito tutta la cittadinanza alla massima serenità e contestualmente a rispettare i comportamenti indicati dal Ministero della Salute. La situazione viene continuamente monitorata e sono in costante contatto con le autorità competenti. In questi casi la collaborazione di tutti è fondamentale, quindi occorre continuare a seguire e rispettare le indicazioni di igiene già divulgate".

Secondo il bolletino medico della Regione Umbria del 6 marzo: "In Umbria si registrano 4 nuovi casi di persone positive al coronavirus". Ad annunciarlo ufficialmente, con una nota, è la Direzione regionale alla Sanità.

"Si tratta di 2 uomini e 2 donne - si legge nella nota - , di cui uno è ricoverato nel reparto di terapia intensiva di Perugia, mentre gli altri 3 sono in isolamento nelle loro abitazioni seguiti dai medici delle Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2. Con i 4 nuovi casi riscontrati stamani, in Umbria sale a 16 il numero delle persone positive al Covid-19".