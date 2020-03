Coronavirus: il governo Conte chiude pub, musei, cinema, teatri, discoteche e sale giochi

Tutto chiuso. Il nuovo decreto del Governo Conte per contenere il coronavirus sospende le attività dei luoghi della cultura e di quelli del divertimento. Nel secondo articolo, quello dedicato alle "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19", si legge l'elenco delle attività sospese.

"Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato".

Sospese anche "le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione".

Sospesa "l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura".

Per quanto riguarda lo "svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione".

Sospesi anche "gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato".