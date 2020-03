Coronavirus, il decreto 'tocca' anche le discoteche di Perugia: l'Urban chiude fino al 3 aprile

L'Urban chiude i battenti fino al 3 aprile. L'annuncio della discotesca di Perugia appare su Facebook nel giorno del decreto del presidente del consiglio dei ministri Conte contro il coronavirus: "L'Urban Live Music Club - scrive il locale - avvisa tutti i suoi clienti che, in ottemperanza al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 Marzo 2020, l'attività di pubblico spettacolo, salvo disposizioni diverse, verrà sospesa fino ai termini fissati dallo stesso decreto, ovvero fino al 3 Aprile 2020, in quanto impossibilitati a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, così come da disposizioni del suddetto decreto".

Gli effetti del decreto del Governo si fanno sentire anche nel resto della vita di Perugia: decine le iniziative annullate, sospese o rinviate. Secondo l'ultimo bollettino medico della Regione, in Umbria ci sono 12 casi positivi al coronavirus e 133 persone in isolamento.