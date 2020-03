Coronavirus, il contagio provoca morti e tanta sofferenza ma loro giocano a calcio

Accade anche questo. La stragrande maggioranza delle persone, facendo sacrifici pesanti, sta limitando la propria libertà, e poi ci sono quei pochi, che mettono a rischio loro stessi, i propri cari e tutta la comunità... andando a giocare a calcio, per giunta in un campo privato. Accade a Gubbio. La denuncia arriva direttamente dall'associazione Atletico Gubbio che ha scoperto questi signori sul proprio campo di gioco e per giunta in piena emergenza sanitaria. Scrivono sul loro sito: "Qualcuno non identificato dalla foto si è introdotto nei nostri impianti senza nessuna autorizzazione, stiamo avvertendo le autorità di andare a controllare , e sanzionare per non aver ottemperato ai doveri del decreto amministrativo in materia di COVID19 ; successivamente procederemo alla denuncia per violazione di proprietà privata".

