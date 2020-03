Coronavirus, il comune di Castiglione del Lago ha confermato un nuovo tampone positivo

Nel comune di Castiglione del Lago in 48 ore si sono registrati due casi di contagio da coronavirus. Dopo il primo del 5 marzo, l'amministrazione comunale ha diramato un nuovo bollettino nel tardo pomeriggio di oggi. "Informiamo la cittadinanza di un secondo tampone positivo. Il soggetto, i familiari e i contatti a rischio sono già in quarantena volontaria. Come da indagine anche questo è un caso di “importazione”, ovvero, il contagio non è avvenuto nel nostro Comune". L’Amministrazione Comunale ha rinnovato la piena fiducia nelle procedure della direzione sanitaria e della task force regionale e nel contempo, in un quadro precauzionale, ha ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.