Coronavirus, il bollettino del 28 marzo da Bastia Umbra: 20 contagiati

Coronavirus, il bollettino da Bastia Umbria: “Non ci stanchiamo di ripetere che non possiamo abbassare la guardia. Ad oggi i casi conclamati sono 20".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A darne notizie, con una nota ufficiale, è il sindaco Paola Lungarotti: "Possono sembrare molti e senz'altro lo sono, però un dato confortante è che solamente per due dei 20 casi si sia reso necessario il ricovero ospedaliero, uno dei due trattasi del primo paziente accertato a suo tempo a Bastia, per l'esattezza. Dunque finora, si tratta nella quasi totale maggioranza dei casi di sintomi non così gravi da necessitare di ospedale e /o di reparto di terapia intensiva. I nuovi contagiati rientrano per lo più nell'ambito familiare o per aver avuto un contatto stretto con un soggetto positivo".