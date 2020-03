Coronavirus, c'è un secondo contagiato a Gubbio

Secondo caso di Coronavirus accertato a Gubbio, dove ieri (mercoledì 11 marzo) era già risultata positiva una donna. A confermarlo è ancora il sindaco Filippo Mario Stirati: "Purtroppo confermo un secondo caso - ha detto il primo sindaco della città dei Ceri oggi (martedì 12 marzo) ai microfoni di 'Trg' -, mi è stato comunicato dalla direzione del distretto sanitario".

C'è ancora da aspettare però per capire se questo nuovo caso di positività al virus sia collegato al primo e se è stato riscontrato monitorando i contatti della prima contagiata: "Al momento non ho altri elementi - ha aggiunto Stirati - ma nelle prossime ore avrò più dati ed elementi per dare ulteriori informazioni".

Da ieri intanto a Gubbio è attivo centro operativo comunale che è possibile contattatare al numero telefonico: "È uno strumento di coordinamento - spiega il sindaco - per sostenere la popolazione ed effettuare tutti gli interventi necessari".