Coronavirus, il bollettino da Deruta: "Abbiamo il primo guarito"

Coronavirus, il bollettino da Deruta: "L’aggiornamento alle ore 10 del comune di Deruta parla di 11 casi positivi al covid19, 40 pazienti usciti dall’isolamento domiciliare, 39 in isolamento domiciliare, 5 paziente clinicamente guariti e 0 decessi".

E c'è una buona notizia: "Anche a Deruta abbiamo il primo caso di guarito da coronavirus – ha affermato Michele Toniaccini sindaco di Deruta -. Una notizia che alimenta l’ottimismo e la speranza che non è mai venuta meno in tutti noi e nei nostri concittadini che sono stati coinvolti in questa spiacevole situazione. Anche i dati che abbiamo a disposizione rispetto alla situazione generale sono confortanti. Aumenta il numero dei pazienti definiti “Clinicamente guariti”, diminuisce il numero delle persone in isolamento, alcuni dei quali hanno già fatto ritorno a casa dal ricovero in ospedale, e migliorano le condizioni dei pazienti che hanno ancora bisogno di cure. I dati che vi comunico vengono dal “Portale della Salute servizi web Medici di Medicina Generale” che è stato creato appositamente per consentire ai Sindaci, in assoluta riservatezza, di avere a disposizione le informazioni necessarie a monitorare costantemente la situazione emergenziale e adempiere tempestivamente alle procedure burocratiche da espletare nei confronti di coloro che sono stati contagiati dal virus".