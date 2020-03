Coronavirus, Gesenu sospende alcuni servizi per rispettare il Decreto: ecco tutte le modifiche

Dopo ulteriori provvedimenti emanati dal Governo, ed anche a seguito degli indirizzi operativi forniti tempestivamente da AURI Umbria, la Gesenu conferma i servizi essenziali (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento), ma adotta anche un piano di sospensioni e modifiche alcuni servizi non indispensabili. Ecco le variazioni. Chiusi i centri comunali di raccolta dato che costituiscono "luoghi di possibile aggregazione nonché siti da raggiungere mediante spostamento dei cittadini che vanno a conferire i propri rifiuti".

Stesso discorso per gli sportelli Urp e Tari: "Gesenu assicura tuttavia lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente preposto a tali funzioni, pertanto il Numero Verde 800 66 70 36 per segnalazioni, disservizi e reclami è pienamente operativo". Sono invece sospese le attività di consegna contenitori, consegna sacchi, consegna chiavi dei contenitori e trasponder al fine di eliminare gli spostamenti da parte degli utenti. Servizio di raccolta pannolini: tutte le scadenze relative al rinnovo/attivazione di tale servizio si intendono tacitamente prorogate almeno fino al 3 aprile 2020. In caso necessità di sacchi, consigliamo di utilizzare momentaneamente qualsiasi sacco scrivendo sullo stesso la natura del rifiuto. In tale condizione la raccolta di pannolini e pannoloni verrà garantita lo stesso. Sospeso anche il servizio di vigilanza ambientale e il servizio di raccolta

domiciliare a domanda individuale.

Per garantire il servizio al pubblico, saranno attivi e rafforzati i nostri numeri dedicati. UFFICIO TARI PERUGIA NUMERO 0750440899 - MAIL tia@gesenu.it - UFFICIO TARI TODI NUMERO 0750440898 – MAIL taritodi@gesenu.it - UFFICIO TARI TORGIANO NUMERO 0750440898 – MAIL taritorgiano@gesenu.it -FAX 0755056333 - PEC pec.tiagesenu@legalmail.it - UFFICIO CLIENTI NUMERO VERDE (SOLO DA RETE FISSA): 800 66 70 36 - SOLO DA CELLULARI: 075 59 17 125 WhatsApp 333.9553215