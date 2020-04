Compleanno "clandestino" a Belfiore, intervengono i Carabinieri e scattano le multe

I carabinieri di Foligno sono intervenuti, dopo aver avuto segnalazione tramite i social, in un'abitazione privata di Balfiore per sanzionare i partecipanti ad una festa di compleanno tra parenti, non conviventi.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, 28 aprile, dopo la segnalazione di un assembramento in una casa privata. Sul posto è intervenuto il personale dei Carabinieri sotto il comando del maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini. All'interno dell'abitazione è stata trovata una decina di persone e sono scattate le sanzioni per la violazione delle norme di contenimento del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti sono confluiti, senza alcuna attinenza, nel racconto di bocca in bocca (o meglio di chat in chat) nella vicenda che ha visto protagonista un giovane che ha avuto un incidente che ha comportato il ricovero in ospedale per una frattura. Il giovane è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Covid19, ma essendo asintomatico non ne era a conoscenza neppure lui. Il giovane e la sua famiglia, quindi, non hanno nulla a che vedere con l'episodio della festa clandestina.