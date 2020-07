Umbra Acque riapre altre 'fontanelle': il calendario e la mappa

Dopo le recenti riaperture delle Case dell'Acqua a Perugia, Deruta, Bastia Umbra, Assisi, Cannara e Bettona, nei prossimi giorni sarà il turno di altre 'fontanelle'. Ecco il nuovo calendario comunicato da Umbra Acque...

Mercoledì 15 Luglio 2020 - Massa Martana (via G. Pascoli); Todi (Ponte Rio); San Venanzo (piazza Dante Alighieri); Fratta Todina (via Tuderte); Monte Castello Vibio (piassa S. Biagio); Marsciano (via M. delle Grazie); Collazzone (Collepepe).



Venerdì 17 Luglio 2020 - Citerna (Pistrino); Città di Castello (via G. Bartoli sede); Umbertide (piazza Caduti del Lavoro); Pietralunga (via Battisti); Magione (piazza Simoncini).