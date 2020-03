Coronavirus, nuove misure del Governo, tutte le regioni diventano zona rossa: "Italia area protetta"

Non esistono più zone rosse e fasce di diversa allerta. L'Italia diventa un'area protetta nella sua totalità. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che sta intervenendo in conferenza stampa in questi minuti.

Scuole chiuse fino al 3 aprile e divieto di spostamento, le misure si inaspriscono per affrontare l'emergenza.

"I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti" ha detto il premier Giuseppe Conte. "Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Ci sarà l'Italia come zona protetta" ha aggiunto ancora.

"Non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il decreto sarà firmato questa sera ed entrerà in vigore domani mattina (martedì 11 marzo).