Coronavirus, altri due casi di contagio a Città della Pieve: "Contratto sul lavoro fuori regione"

Altri due casi di contagio a Città della Pieve: "Vi informo - scrive il sindaco su Facebook - che ho ricevuto ufficiale comunicazione di altri 2 casi positivi al Covid-19 nel nostro Comune, ambedue hanno contratto il virus in ambito lavorativo fuori Regione e si trovano già in quarantena".

Poi il monito del primo cittadino ai pievesi: "Come ho ribadito, nei giorni precedenti, la maggioranza dei pievesi hanno ben compreso la gravità di ciò che sta accadendo e di conseguenza hanno dimostrato, fin da subito, di essere ossequienti alle disposizioni normative emanatane ed alle regole che, come comunità, abbiamo il dovere di rispettare scrupolosamente". E ancora: "Mio malgrado, devo dire che una piccola parte no, nonostante tutto continua ad approcciarsi con troppa superficialità alla battaglia che ci troviamo a combattere. Questo mi addolora non poco, perchè in questi giorni estremamente difficili ho bisogno di voi, di ognuno di voi, perché è il singolo a fare la differenza nella possibilità di isolare il virus".