Coronavirus, a Castiglione i contagiati salgono a 15: due nuovi positivi

Due nuovi casi positivi a Castiglione del Lago. Con l'aggiornamento del 24 marzo, il numero dei contagiati nel comune lacustre sale a 15. Lo rende noto il Comune che evidenzia come "i soggetti erano già in isolamento e in osservazione, in quanto, come i precedenti, sono casi di “stretto contatto” con un positivo".

"Ricordiamo a tutti, specialmente a chi è in isolamento - aggiunge l'amminsitrazione - di prendere ogni precauzione per evitare possibili contagi all’interno del proprio nucleo familiare.

