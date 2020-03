Incappa nei controlli anti Coronavirus con cinque chili di droga in auto: arrestato

Beccato con cinque chili di cocaina e 19mila euro in contanti. A tradirlo il viaggio in auto in superstrada deserta. Così i Carabinieri di Assisi lo hanno fermato per un controllo nell'ambito delle attività di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus.

L'uomo, un albanese incensurato di 40 anni, è stata notato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Assisi, a bordo di un auto “civetta”, mentre transitava a gran velocità di una Mercedes sulla SS 75 in direzione Spoleto. Dalla targa i militari sono risaliti al proprietario, residente in Toscana. Quindi, l’auto è stata seguita ed intercettata poco più avanti da un’autoradio dell’Aliquota Radiomobile di Assisi, anche per verificare le motivazioni della presenza della vettura nel territorio assisano.

Il conducente della vettura era molto agitato e non ha saputo dare un valido motivo per il viaggio, come prevedono le nuove norme sugli spostamenti. L’uomo è stato accompagnato presso la Caserma dei Carabinieri di Santa Maria degli Angeli dove è stata perquisita la vettura e in un doppio fondo del bagagliaio, chiuso con serrature elettroniche radiocomandate, erano nascosti cinque chilogrammi di cocaina pura suddivisi in 5 panetti e più di diciannovemila euro in denaro contante, nascosti all’interno di due calzini.

L'umo è stato arrestato. La cocaina è stata analizzata presso il Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia ed è stato accertato che sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione e cinquecentomila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Naturalmente, il cittadino albanese è stato anche denunciato per aver violato le attuali disposizioni inerenti gli spostamenti ingiustificati nel territorio nazionale.