Coronavirus, la ventunesima vittima in Umbria è una donna di Orvieto: è morta all'ospedale di Terni

Coronavirus, ventuno morti in Umbria. L'ultima vittima, come spiega una nota dell'ospedale di Terni, è una donna di 84 anni residente a Orvieto risultata positiva al Covid-19, che era stata ricoverata all'ospedale di Terni lo scorso 11 marzo. La donna è deceduta alle ore 22,30 circa di ieri, 26 marzo.

Il bolletino regionale - "Dai dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 27 marzo, 884 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 11, i clinicamente guariti sono 28,i deceduti sono 21", spiega la Regione Umbria. "Sono ricoverati in 195, 46 sono in terapia intensiva. Le persone in osservazione sono 2960, alla stessa data risultano 2629 soggetti usciti dall’isolamento. Nel complesso entro le ore 8 del 27 marzo, sono stati eseguiti 6130 tamponi".