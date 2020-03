Coronavirus, per contenere l'emergenza Deruta chiude i parchi pubblici

Il sindaco di Deruta, Micele Toniaccini, ha ordinato la chiusura temporanea delle aree verdi e dei parchi pubblici cittadini. Un'ulteriore misura per contenere la diffusione del coronavirus.

Una decisione, si legge nell'ordinanza, resa necessaria dalla diffusione del contagio da covid-19 in tutto il territorio regionale e per scongiurare assembramenti di persone in violazione del decreto del presidente del Consiglio che, di fatto, stabilisce di restare chiusi in casa e di uscire per circostanze specificatamente motivamente, mantenendo però la distanza di almeno un metro.