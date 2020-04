Coronavirus, Deruta in lutto. Il sindaco: "Oggi è deceduta una nostra concittadina"

Coronavirus, Deruta in lutto: "Con il cuore addolorato - scrive il sindaco Michele Toniaccini su Facebook - , devo comunicarvi che oggi è deceduta una nostra concittadina che aveva contratto il Covid-19".

E ancora: "Credo di poter esprimere un cordoglio che unisce l’intera nostra comunità, stretta a combattere questo maledetto virus che oggi ci ha colpito in maniera così diretta. Insieme a tutta l’Amministrazione Comunale di Deruta, mi stringo in un caloroso e affettuoso abbraccio intorno alla sua famiglia, alla quale mi lega una profonda amicizia".

Il sindaco prosegue: "Sono molto dispiaciuto ma voglio trovare le forze per rivolgere una personale preghiera per la nostra concittadina e un pensiero di riflessione per questa assurda vicenda che stiamo vivendo. Morire adesso vuol dire non poter ricevere l’ultimo saluto dai propri cari. Le famiglie prima vivono il dramma di non poter stare con chi soffre e dopo lo strazio di non poter assicurare un funerale dignitoso. Per questo motivo, sarò presente al funerale indossando la fascia tricolore in rappresentanza di tutta la comunità derutese".

