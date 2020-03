Coronavirus: cinque casi di contagio a Deruta, 16 persone uscite dall'isolamento

"Ci sono 2 nuovi casi di covid19 nel comune, uno dei quali ricoverato in ospedale, salgono a 5 quindi i casi nel nostro comune. 6 pazienti sono in isolamento preventivo e 16 ne sono appena usciti". E’ questo il quadro della situazione Covid19 nel comune di Deruta che è stato comunicato in questi giorni dal sindaco di Deruta Michele Toniaccini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre l' Amministrazione Comunale di Deruta comunica che, ad oggi, non sono stati inviati i bollettini Tari 2020 in vista di una proroga. “La speranza – ha detto Toniaccini - è che il Governo adotti ulteriori misure a sostegno dell'economia, già sollecitate anche da tutti i sindaci attraverso Anci. Sono allo studio, provvedimenti volti a sostenere gli operatori economici e tutta la cittadinanza. Desidero ringraziare l'assessore Francesca Marchini per l'importante lavoro svolto insieme ai dipendenti comunali che operano con grande professionalità attraverso la nuova modalità di lavoro “Smart working”. Abbiamo avuto due giunte comunali in videoconferenza durante le quali deliberando, come anticipato in precedenza, la sospensione dei pagamenti relativi ai servizi socio educativi per la prima infanzia, mensa e trasporti scolastici fino alla fine delle emergenza".