Coronavirus, chi gioca al videopoker e chi fa 'salotto' in macchina: 6 denunciati a Spoleto

Si intensificano i controlli anche in Umbria, dove qualcuno continua a non rispettare i provvedimenti presi dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus. Succede anche a Spoleto, dove la Polizia ha denunciato sei persone per inosservanza del decreto firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte l'11 marzo, che consente di uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o per stretta necessità.

Due cinquantenni sono stati trovati all'interno di una tabaccheria, intenti a giocare rispettivamente con i 'gratta e vinci' e al videopoker. Ovviamente considerati ingiustificati i loro spostamenti dagli agenti del Commissariato spoletino, che li hanno così denunciati per violazione dell'articolo 650 del codice penale, che prevede l'arresto fino a tremesi e un'ammenda fino a 206 euro. Stessa accusa per altre quattro giovani tra i 25 e i 30 anni, che avevano lasciato le proprie case per ritrovarsi in piazza assembrati all'interno di una macchina.