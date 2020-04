Coronavirus, deceduta anziana a Città di Castello: è la vittima numero 38 in Umbria

Una donna di 87 anni, ricoverata all'ospedale di Città di Castello dal 21 marzo per positività al Covid19 è deceduta nel primo pomeriggio di oggi.

La donna era residente a San Giustino. Il decesso fa salire il bilancio regionale a 38 morti.

Alla data di ieri risultavano positive al virus Covid, 1078 persone, alle 8 di questa mattina sono 1095 (37 sono di fuori regione, 822 sono residenti nella provincia di Perugia e 236 in quella di Terni) con una crescita molto rallentata.

La situazione dei ricoveri nei nostri ospedali, 218 in totale (45 in terapia intensiva) risulta così essere distribuita: Al Santa Maria della Misericordia ci sono 72 pazienti mentre 19 sono in terapia intensiva. A Terni, all'ospedale Santa Maria, sono ricoverate 58 persone e 14 sono in terapia intensiva. A città di Castello si registrano 35 pazienti, 7 in terapia intensiva. A Pantalla 42 ricoveri, a Orvieto 5 (in terapia intensiva) e 6 a Foligno.