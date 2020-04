Coronavirus, Umbria Jazz piange tre grandi artisti: addio a Wallace Roney, Ellis Marsalis e Bucky Pizzarelli

Il coronavirus colpisce anche in mondo della musica: "In questi giorni molti stanno piangendo la perdita di parenti, amici, conoscenti, e il mondo del jazz non fa eccezione - scrive Umbria Jazz - . Negli ultimi due giorni se ne sono andati Wallace Roney, Ellis Marsalis e Bucky Pizzarelli". Tre leggende della musica a cui dire addio. Roney, sscrive Umbria Jazz, "era considerato l’erede di Miles Davis, forse l’unico trombettista entrato nelle grazie di Davis, al quale doveva lo stile e l’approccio creativo alla musica intesa come vita stessa. Nel 1992 fu protagonista a Umbria Jazz di un tributo a Miles, scomparso l’anno prima, insieme agli storici membri del gruppo: Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter e Tony Williams, con Roney nel ruolo di Davis alla tromba".

Con Ellis Marsalis e Bucky Pizzarelli "se ne vanno due pezzi di storia", prosegue il ricordo del festival perugino: "Ellis Marsalis ha sempre vissuto la musica come sistema educativo, da quando negli anni ’50 iniziò il suo lavoro di musicista ed educatore, prima a Los Angeles, poi a New Orleans. E il suo modo di approcciarsi alla musica ha contribuito al successo di una generazione intera di musicisti, tra i quali ovviamente i suoi quattro figli: Wynton, Branford, Delfayo e Jason. Una vera e propria icona, così come Bucky Pizzarelli, che il pubblico di Umbria Jazz ben conosce per le sue molte apparizioni al festival, spesso insieme a suo figlio John. Di lui possiamo parlare dell’inventore di un genere musicale, per aver adattato uno strumento tipicamente rock-pop come la chitarra alla musica jazz in maniera assolutamente unico e personale, creando un sound unico".

Quindi, l'ultimo saluto: "Che la musica vi, e ci, accompagni sempre", chiude Uj.

