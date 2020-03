Coronavirus, nuovo caso a Corciano: i contagiati diventano tre

Salgono a tre i casi di contagio a Corciano. In questo caso - rende noto l'amministrazione comunale - il contagio è legato alla seconda persona trovata positiva, quindi rientrava già tra i contatti messi in isolamento.

"Invitiamo, come sempre - precisa ancora il Comune - a non chiedere le generalità della persona contagiata, così come del suo luogo di residenza, dato che sono informazioni che non possono essere divulgate".