Coronavirus, a Corciano nessun nuovo contagio: 4 guariti clinicamente

Nessun nuovo positivo a Corciano. "Rimangono quindi 28, 46 i pazienti in isolamento, 4 le persone clinicamente guarite (persone ancora positive ma ormai con nessun sintomo) e 1 guarito". A fare il punto è il sindaco Cristian Betti.che illustra le novità che riguardano in particolare il Centro operativo comunale che "si arricchisce della preziosa collaborazione dei vigili del Fuoco, che saranno a fianco delle nostre tre meravigliose associazioni nell'aiuto alla popolazione"

Stiamo lavorando con la Zona Sociale 2 per mettere a disposizione prima possibile i contributi governativi per la spesa per persone in difficoltà; studiando le modalità per l'accesso e i criteri per l'assegnazione, seguendo le direttive nazionali