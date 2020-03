Coronavirus, il bollettino da Corciano: 28 contagiati, quattro clinicamente guariti e un guarito

Coronavirus, il bollettino aggiornato del Comune di Corciano. Al 29 marzo "sono 28 i corcianesi positivi al Covid-19. 4 le persone "clinicamente guarite" (con tampone ancora positivo ma che non presentano più sintomatologia clinica). E da ieri anche una persona guarita del tutto, ovvero con due tamponi fatti con risultato negativo".

E ancora: "Il Fondo di Solidarietà Comunale, in settimana, - spiega il post del Comune di Corciano - sarà riorientato completamente all' emergenza Covid, e servirà ad aiutare le persone più bisognose, in appoggio all'intervento governativo che andremo a strutturare nei prossimi giorni. il Fondo di Solidarietà Comunale servirà anche come strumento per raccogliere donazioni in favore delle Associazioni del COC per gestire tutti i servizi legati all'emergenza".