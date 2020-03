Beccato durante i controlli per il decreto contro il coronavirus con 20 grammi di hashish, 48enne denunciato due volte

Denunciato per spaccio e per aver violato le disposizione del decreto contro il coronavirus.

I carabinieri di Città di Castello hanno denunciato in stato di libertà un 48enne tifernate, sorpreso con 20 grammi di hashish. L'uomo, alla guida di un'auto, è stato fermato e controllato nel comune di San Giustino, nella frazione di Selci-Lama. Il 48enne non ha saputo giustificare la propria presenza in strada e i carabinieri lo hanno controllato. Così sono saltati fuori 20 grammmi di hashish, nascosti in auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 48enne è stato denunciato in stato di libertà sia per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sia per non aver ottemperato alle disposizioni inerenti il contenimento del contagio da coronavirus.