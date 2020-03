Coronavirus, troppi nell'appartamento: violano il decreto anti contagio, denunciati in due

Ancora denunce per violazione al decreto del presidente del Consiglio. L'invito a restare a casa è risultato non essere stato interpretato nella maniera giusta da due persone che gli agenti della polizia locale di Città di Castello ha individuato in un appartamento del centro storico.

In seguito a diverse segnalazioni, gli agenti hanno effettuato un controllo nell'appartamento indicato, trovando quattro persone all'interno. Di queste, due non avrebbero dovuto esserci e per questo, in seguito agli accertamenti di rito, sono stati denunciati.