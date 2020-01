Coronavirus, assessore Coletto e 118 confermano i controlli su bus Sulga dopo la chiamata dei passeggeri: tutto negativo

La conferma dei controlli sanitari - relativi ai protocolli sul coronavirus - sul bus della Sulga che da Roma in direzione Perugia, è stata data direttamente dall'assessore regionale alla sanità Luca Coletto che si è informato sui fatti. Ulteriori conferme arrivano da Roma attraverso la centrale del 118 del Lazio che ha inviato i propri uomini per effettuare tutte le analisi del caso su due cittadini cinesi che erano a bordo del mezzo della compagnia perugina. L'esito è stato negativo, non ci sono segnali che possano ricondurre al contagio da coronavirus. Il pullman, dunque, è ripartito alla volta del capoluogo umbro. Come già detto, per evitare allarmismi, i controlli erano a scopo precauzionale anche dopo l'emergenza sanitaria proclamata dal Governo italiano.

Per fortuna tutto è andato per il verso giusto e non ci sono rischi per nessuno e per nessun territorio. Da fonti sanitarie si apprende che la richiesta dei controlli è arrivata direttamente da alcuni passeggeri che alla presenza dei due cittadini cinesi con tanto di mascherina indossata, sono andati in preda al panico ed hanno chiesto l'intervento direttamente all'ignaro autista. A quel punto sono intervenuti gli uomini della task-force sanitaria anti-contagio. Insomma una psicosi che è da mettere in conto dopo le preoccupanti notizie che vengono dalla Cina e le misure di sicurezza prese per arginare il coronavirus.

LE FOTO DEI CONTROLLI A BORDO