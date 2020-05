Coronavirus e Fase 2, il bilancio dei controlli anti-contagio: 1.719 persone controllate, 6 multe

Controlli anti-contagio nella provincia di Perugia disposti dalla Prefettura. Il 7 maggio sono state controllate 1719 persone. Sei le multe elevate durante i controlli. La sanzione amministrative pecuniaria, spiega la Prefettura di Perugia, va da 400 a 3.000 euro.

Nel corso dei controlli nessuna persona è stata denunciata per falsa attestazione e nessuna persona è stata denunciata per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultato positivo al virus.

Il 7 maggio sono stati controllati anche 767 esercizi commerciali. Un titolare è stato sanzionato. Nessun esercizio chiuso o multato.