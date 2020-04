Fingono di andare all'ospedale per eludere i controlli: beccati e multati

Un’auto con a bordo quattro persone che sventolano un fazzoletto bianco, diretta verso l’ospedale, ha insospettito gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Foligno, impegnati in appositi servizi finalizzati al contenimento della diffusione del virus.

È accaduto durante un posto di controllo nei pressi di Spoleto. I poliziotti hanno così seguito l’auto fino alle vicinanze dell’ospedale constatando, però, che quella manovra era frutto di un espediente per eludere i controlli. Una volta fermata l’auto, gli agenti hanno provveduto all’identificazione di tutte le persone a bordo: si tratta di quattro extracomunitari, tra cui una minore. Per i tre è scattata la sanzione amministrativa per aver violato le prescrizioni atte a contenere la diffusione del Covid19 mentre per il conducente, non il regola con il permesso di soggiorno, sono state avviate le procedure per l’espulsione e denunciato per immigrazione clandestina.

