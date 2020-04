Controlli coronavirus, in auto nel centro di Spoleto senza motivo

Sorpresi a girare in auto per Spoleto durante i controlli per il rispetto delle direttive del Governo contro il coronavirus. Gli agenti del commissariato di Spoleto hanno fermato un'auto con a bordo tre giorni.

I tre, tutti cittadini albanesi residenti nel ternano, erano a Spoleto senza un valido motivo. E non è finita qui. Il conducente, secondo quanto accertato dalla polizia, guidava con una patente albanese non convertita. E l'auto era senza revisione. Multato per mille euro, patente ritirata e sospensione del veicolo dalla circolazione.

Tutti e tre sono stati sanzionati per la violazione della normativa vigente volta al contrasto del coronavirus.