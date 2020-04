Coronavirus: disciplinati e attenti, crolla il numero di sanzioni di chi circola senza motivo

Nessuna denuncia per false attestazioni e attività commerciali aperte regolarmente. Sono i dati dei controlli delle forze dell’ordine nella provincia di Perugia nella giornata di ieri, 20 aprile.

Le persone controllate, come previsto dalle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, sono state 1.436 e solo in 35 casi è stata elevata una sanzione che, si ricorda, va da 400 a 3.000 euro.

Nessuna persona è stata denunciata per falsa attestazione, mentre in due sono stati segnalati per altri reati.

Nella stessa giornata sono stati anche controllati 781 esercizi commerciali e non sono state elevate sanzioni o disposte chiusure ulteriori come previsto dal decreto del 25 marzo.