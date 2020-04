A passeggio in piazza, insulta i carabinieri che gli chiedono l'autocertificazione: denunciato 31enne

I carabinieri della stazione di Spello era impegnati nei consueti controlli per il rispetto del decreto anti contagio. Hanno notato un uomo passeggiare per piazza della Pace e lo hanno fermato per verificare se avesse una motivazione valida per trovarsi fuori di casa.

Alla richiesta di documenti e autocertificazione, l'uomo ha iniziato a inveire e insultare i militari dell'Arma. Che, alla fine, riportata la situazione alla normalità, hanno verificato l'identità dell'uomo, 31 anni, e l'hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.