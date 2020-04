Coronavirus, forze dell'ordine al lavoro domenica: 1.258 persone controllate, 66 multate e 5 denunciate

Oltre mille persone controllate, 66 sanzioni amministrative, 4 denunce per falsa attestazione e una persona denunciata per altri reati.

È il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine della provincia di Perugia messi in atto nella giornata di ieri, 5 aprile, e comunicati oggi dalla Prefettura di Perugia.

Le persone controllate in merito all'osservanza delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sono state 1.258. I controlli hanno portato alla contestazione di 66 violazioni nei confronti dei trasgressori con multe da 400 a euro 3.000.

Quattro persone denunciate per falsa attestazione dei motivi per cui si trovava in circolazione ed 1 persona denunciata per altri reati.

Nella stessa giornata sono stati anche controllati 660 esercizi commerciali.