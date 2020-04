Coronavirus, effettuati 1.700 controlli e sanzionate 69 persone. Chiuse due attività

Tanti controlli da parte delle forze dell'ordine anche nella giornata di ieri, 10 aprile. Nell'ambito dei servizi di verifica dell'osservanza delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, sono state controllate 1.791 persone.

I controlli hanno portato alla contestazione di 69 violazioni nei confronti dei trasgressori con sanzioni amministrative pecuniaria da 400 a 3.000 euro.

Una persona è stata denunciata per falsa attestazione nella autocertificazione dei motivi per cui si trovave a circolare, mentre un'altra persona è stata denunciata per altri reati.

Due titolari di attività o esercizi sono stati sanzionati in quanto tenevano aperta un'attività non compresa in quelle necessarie.

E' stata disposta la chiusura provvisoria per altri 5 giorni di un'attività in quanto il titolare aveva nuovamente violato l'obbligo di serrata.

Il titolare di un esercizio commerciale si è visto sanzionare con la chiusura dell'attività per 30 giorni per non aver ottemperato la chiusura dopo una prima sanzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella stessa giornata sono stati anche controllati 902 esercizi commerciali.