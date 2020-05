Esce per una passeggiata "d'affari", spacciatore sorpreso dai carabinieri

In strada per una passeggiata "d'affari". Per vendere hashish, come hanno appurato i carabinieri di Spoleto che hanno intercettato pusher e cliente. Denunciato il primo, segnalata alla prefettura la aquirente. I militati erano impegnati nei consueti controlli del territorio per il rispetto delle misure anti contagio. Hanno notato l'uomo mentre consegnava qualcosa a una donna, ferma in strada. La successiva verifica ha permesso di verificare che i due si erano passati dell'hashish.

Controllando poi la casa dell'uomo, un pregiudicato 21enne di origini albanesi, i carabinieri hanno trovato 28 dosi di cocaina e 640 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. Denunciato anche un altro giovane che viveva con il primo.