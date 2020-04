Controlli coronavirus: sorpreso alla guida di un'auto senza assicurazione e già sequestrata

Vede i carabinieri di Bettona impegnati nei controlli per il rispetto del decreto anti-contagio da coronavirus e scappa. Ma non va lontano: inseguito e fermato. L'uomo, un pregiudicato residente a Bastia Umbra e noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato identificato anche se non aveva con sé i documenti. Come ricostruito dai carabinieri, ha cercato di evitare il posto di blocco perché era alla guida di un'auto già sequestrata e senza assicurazione.

L'uomo è stato multato per le violazioni ai decreti anti-contagio. Nei suoi confronti è anche stato emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Bettona per tre anni. La patente è stata revocata, l'auto sequestrata e portata in deposito.