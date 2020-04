Controlli coronavirus, beccato ubriaco per strada aggredisce i carabinieri: denunciato

Sorpreso ubriaco per strada durante i controlli per il rispetto dei decreti anti-contagio aggredisce i carabinieri. Un 35enne, originario del Marocco, è stato denunciato e multato di 508 euro dai militari di Assisi.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri in via Patrono d’Italia. I militari gli hanno chiesto una 'valida giustificazione' per l'uscita da casa e lui, ubriaco, ha reagito aggredendoli. I carabinieri sono riusciuti a bloccarlo e a portarlo in caserma. Il 35enne è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e multato per il mancato rispetto del decreto anti-contagio.