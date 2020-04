Coronavirus, dai controlli anti contagio spunta cocaina: arrestato e condannato 30enne

Era in macchina senza motivo. O forse per la ragione sbagliata. In macchina i carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo operativo della compagnia di Perugia gli hanno trovato un etto di cocaina, suddivisa in due involucri, nascosti nella vettura.

L'uomo, un albanese di 30 anni, è stato trovato, durante i controlli, in auto a Olmo. L'atteggiamento sospettoso, riferiscono i carabinieri, ha suggerito ai militari accertamenti ulteriori che hanno permesso di rinvenire la droga. Sequestrati anche due cellulari, presumibilmente utilizzati per l'attività di spaccio.

Il Tribunale di Perugia ha convalidato l'arresto e, con rito direttissimo, lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, pena sospesa.