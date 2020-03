Coronavirus, un decesso e 8 contagiati a Cascia, il sindaco: "Restate a casa"

Otto casi conclamati di contagio da Covid19 nel territorio comunale di Cascia. Lo rende noti il sindaco Mario De Carolis annuncianto anche l'avvenuto decesso di un concittadino.

"Le autorità sanitarie hanno effettuato molti tamponi e sono risultati, (tranne i sopra citati), tutti negativi - scrive il sindaco De Carolis - I sanitari stanno continuando ad effettuare controlli per circoscrivere il contagio.

Le forze dell'ordine sono presenti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza applicate in questo momento di emergenza. Qualsiasi novità verrà comunicata tempestivamente".

Il sindaco invita "chiunque avesse sintomi sospetti chiami il numero verde 800636363 - o il proprio medico di famiglia. Non uscire se non per motivi improrogabili".

