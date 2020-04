Coronavirus, il bollettino del Comune di Umbertide: nessun nuovo contagio

Nessun nuovo caso di positività e nessun nuovo guarito nel Comune di Umbertide. Otto, invece, è il numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria

A renderlo noto è il primo cittadino, Luca Carizia: “Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 nel pomeriggio odierno (ieri, ndr) ci ha comunicato che sono otto le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria nel nostro Comune".

"Non sono stati registrati né nuovi casi di positività al Covid-19 né nostri nuovi concittadini guariti - continua il Sindaco di Umbertide - mentre sono cinque gli umbertidesi positivi al Coronavirus: uno di loro è ricoverato in una struttura ospedaliera della nostra regione, mentre gli altri quattro sono in isolamento domiciliare”.