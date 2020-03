Gonfia i prezzi delle mascherine, scovato e stangato dalla Guardia di finanza

La Guardia di Finanza prosegue nell'opera di monitoraggio e controllo dei prezzi sui beni di prima necessità e sanitari legati alla diffusione del Covid-19. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Assisi hanno scoperto un negozio in cui, oltre a praticare rincari per i prodotti di maggior richiesta, ne vendeva anche di contraffatti, cioè non corrispondenti alle di sicurezza.

I militari hanno trovato in vendita circa 150 “mascherine” (nello specifico, respiratori circolari di tipo “FFP2”) a prezzi molto più che raddoppiati. Non solo: le mascherine, vendute in confezioni da venti pezzi, erano state “spacchettate” così da potere essere vendute singolarmente, incrementando così il margine di guadagno sulle singole vendite.

I prodotti erano anche privi delle informazioni prescritte dalla normativa europea e nazionale, senza alcun libretto d’istruzioni e senza l’indicazione delle precauzioni d’uso, risultando, pertanto, potenzialmente pericolosi.

L’esercente rischia decine di migliaia di euro di sanzione.

"I Finanzieri stanno procedendo ad ulteriori accertamenti in modo da potere verificare l’effettiva provenienza dei prodotti. La Guardia di Finanza continuerà a presidiare il territorio, al fine di contrastare pratiche commerciali scorrette e di garantire la sicurezza dei cittadini" avverte una nota dei vertici del Corpo.