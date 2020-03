Coronavirus, il Comune di Città della Pieve: "Tutti negativi i tamponi effettuati finora"

"Ad ora non risultano altri contagi nel nostro territorio comunale": lo dichiarano sindaco e giunta comunale di Città della Pieve sulla pagina Facebook dell'amministrazione.

I tamponi finora eseguiti "hanno dato esito negativo. Stanno continuando da parte degli organi preposti tutti i controlli e gli accertamenti sanitari necessari". Di Città della Pieve, come noto, è uno degli otto contagiati in Umbria, si trova ricoverato in ospedale, mentre già nella serata di ieri, il sindaco Fausto Risini aveva deciso, con ordinanza propria, di chiudere le scuole del territorio comunale.

"Esprimo a nome mio e di tutta l'Amministrazione - scrive ancora il primo cittadino - la solidarietà e la vicinanza di tutta la nostra comunità alla persona colpita dal virus e a tutti coloro che, in via precauzionale, sono sottoposti a quarantena.

Siamo consapevoli della preoccupazione della popolazione, ma teniamo a ribadire che il sindaco e tutti i suoi collaboratori sono costantemente al lavoro per garantire la sicurezza e la salute di tutti i cittadini del nostro territorio e continuiamo ad invitarvi a seguire tutti i comportamenti igienico-sanitari contenuti nel decalogo, già ampiamente diffuso, del ministero della Salute".