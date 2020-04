Coronavirus, continua il trend positivo di Città di Castello. Nuova distribuzione dei buoni spesa

Sei guariti e non nessun nuovo positivo a Città di Castello. "Il trend è confermato e ci dà estrema speranza - commenta il vice sindaco Luca Secondi - Nella giornata di domani, giovedì 23 aprile, ci sarà un’ulteriore consegna dei Buoni Spesa. E’ stata scelta la località di Cerbara perché attraverso il sistema drive-in si garantisce la sicurezza per i cittadini. E’ stato copiato da altre realtà dove ha funzionato".

Oltre ai 235mila euro che il Governo ha stanziato per i Buoni Spesa, il Comune di Città di Castello ha deciso di fare fronte alle richieste aggiuntive attraverso risorse proprie e associazioni "così da coprire l’edigenza di tutte le 802 famiglie che hanno fatto domanda".

"La fragilità principale in questo contesto, oltre quella sanitaria - aggiunge - è la criticità economica del nostro territorio. La presidente di Muzi Betti, Andreina Ciubini, ha comunicato le molte donazioni che proseguono a favore della residenza per anziani: il presidente dei Medici di Famiglia Graziano Conti ha donato mascherine e un benefattore anonimo un tablet per collegamenti video tra ospiti e familiari. Lancio un messaggio di vicinanza a tutte le strutture che accolgono anziani della nostra città, perché è questo il segmento sociale più a rischio e per un messaggio di empatia. Quello che noi stiamo vivendo oggi, per loro è il regime quotidiano. Concludo citando un filosofo: la strada in salita e la strada in discesa sono la stessa strada, continuiamo dunque nella stessa direzione”.