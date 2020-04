Coronavirus, in giro nel centro storico senza motivo: multati un uomo in auto e una donna a passeggio

Proseguono i controlli per il rispetto delle disposizioni anti contagio anche a Città di Castello.La polizia locale, su disposizione della questura, ha motnitorato alcune strade della città. In via Leopoldo Franchetti ha controllato e multato un uomo di 75 anni, sorpreso a percorrere ripetutamente le strade intorno al centro storico. Agli agenti - riferisce il Comune - non ha saputo fornire spiegazioni i suoi spostamenti. Da qui la sanzione in applicazione del decreto legge 19 2020 e un "conto" da 533 euro.

Nei giorni scorsi è stata contestata la stessa violazione a una donna che passeggiava in via delle Terme.