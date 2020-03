Coronavirus, ai malati del Chianelli il saluto, con tanto di cartelli, di chi è guarito: "Forza! #andratuttobene"

Decine di messaggi di incoraggiamento da tutta Italia rivolti agli ospiti del Residence “Daniele Chianelli” in cura presso i Reparti di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia. Ad inviarli gli ex pazienti ed ex ospiti del Residence, grandi e piccoli, ormai guariti e tornati a casa, ma anche di tanti volontari che svolgono attività con il Comitato “Daniele Chianelli” e che in questi giorni, non possono proseguire il loro impegno per via del coronavirus. Anche al Chianelli le norme anti-contagio, a tutela dei pazienti, sono entrate in vigore e limitano molto gli ingressi e la socialità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il leitmotiv, o meglio l’hashtag, è quello simbolo di questi giorni così complicati, “andrà tutto bene”. Ma i tanti che hanno partecipato all’iniziativa hanno voluto aggiungerne un altro altrettanto significativo “Residence nel cuore” e così disegni di bambini, fotografie, o semplici fogli scritti, sono le tante manifestazioni d’affetto che non sono mancate per far sentire a chi è ancora impegnato nel percorso di cura che questa battaglia si può vincere e ci sono tante persone che fanno il tifo per loro. Ora è il momento di stringersi tutti attorno ai bambini, ragazzi e adulti che stanno conducendo una battaglia forse ancora più dura che in passato.